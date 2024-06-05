البيت الأبيض: بايدن سيلتقي زيلينسكي مرتين خلال أسبوع واحد

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي هذا الأسبوع فلاديمير زيلينسكي في النورماندي بفرنسا وخلال انعقاد قمة مجموعة الـ7 في إيطاليا.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان للصحافيين الذي يرافقون الرئيس على متن الطائرة الرئاسية إلى باريس، إن بايدن "سيجتمع مع زيلينسكي أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وسيبحث مواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا وتعميقه".

وكشف ساليفان أن بايدن من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري بإيطاليا من 13 إلى 15 يونيو، والتي ستبحث بمسألة استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وقال ساليفان للصحافيين "في غضون ما يزيد عن أسبوع بقليل، سيعقد الرئيس اجتماعين هامين مع زيلينسكي".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن بايدن لن يحضر ما يسمى بـ "قمة أوكرانيا في سويسرا" التي تلي قمة مجموعة السبع مباشرة بل ستحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس مع سوليفان، لانشغاله بتجمع انتخابي يحضره نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.

وتستضيف سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا في منتجع بورغنستوك يومي 15 و16 يونيو الحالي دون حضور روسيا، وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا المؤتمر بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

المصدر: أ ف ب