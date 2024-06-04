تركيا.. احتجاجات داخل البرلمان تنديدا باعتقال وإقالة عمدة مؤيد للأكراد من منصبه

ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الثلاثاء أن أكثر من 10 نواب من الحزب المؤيد للأكراد في تركيا نظموا احتجاجا في البرلمان تنديدا باعتقال وطرد العمدة المنتخب في مارس الماضي محمد صديق أكيش.

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وذكرت قناة "سوزغو" الإخبارية أن نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب تجمعوا حاملين لافتات مؤيدة لأكيش، حول منصة الجمعية الوطنية الكبرى التركية للتنديد بإقالة العمدة. كما نظم عشرات الأشخاص مظاهرة خارج مبنى بلدية هكاري، في تحد لحظر الاحتجاجات.

كما انتقد أوزغور أوزيل، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، طرد أكيش باعتباره عملا ضد ”إرادة شعب هكاري”.

واعتقلت السلطات التركية يوم الاثنين محمد صديق أكيش عمدة محافظة هكاري، بتهمة توليه دورا قياديا في حزب العمال الكردستاني المسلح، وتم استبداله بالمحافظ المعين من قبل الدولة.

وكان أكيش، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد قد تم انتخابه في مارس الماضي.

وينفي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي وجود صلات له بحزب العمال الكردستاني.

ومنذ الانتخابات المحلية السابقة، اعتقلت تركيا رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد وتم إقصاؤهم جميعا تقريبا من مناصبهم ليحل محلهم مسؤولون معينون من الحكومة، وذلك وسط اتهامات لهم بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

المصدر: أ ب