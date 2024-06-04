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الفلبين.. إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون (صورة)

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الفلبين.. إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون (صورة)
Gettyimages.ru
بركان - صورة تعبيرية
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أجلت السلطات الفلبينية منذ مساء أمس الاثنين ما يقرب من 800 شخص بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون" الواقع في جزيرة نيغيروس.

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وأدى ثوران جبل كانلاون ليلة الاثنين في جزيرة نيغروس إلى إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء مدينة كانلاون التي يقطنها ما يقرب من 60 ألف شخص جنوب البركان.

الفلبين.. إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون (صورة)
AP

وقال خوسيه تشوباسكو كارديناس عمدة مدينة كانلاون، إن المئات فروا في شاحنات حكومية بحثا عن الأمان.

مضيفا أن أكثر من 150 شخصا توجهوا إلى مركزي إيواء بينما انتقل آخرون إلى منازل أقربائهم بعيدا عن البركان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفليين اليوم الثلاثاء، إن هناك 796 فردا فروا من منازلهم، ومعظمهم سعوا لإيجاد مأوى مؤقت في مراكز الإيواء.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يشير إلى تزايد الاضطرابات بسبب البركان بعد أن أرسل عمودا من الرماد والغاز والصخور لمسافة خمسة كيلومترات إلى السماء.

ونصح المعهد المواطنين بتجنب "منطقة الخطر الدائم" التي يبلغ قطرها أربعة كيلومترات، لتقليل المخاطر الناجمة عن الانفجارات المفاجئة وتساقط الصخور والانهيارات الأرضية،  حيث من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الثوران المتفجر أو حتى الثوران البركاني الخطير.

ويعد كانلاون أحد البراكين الـ 24 الأكثر نشاطا في البلاد.

المصدر: أ ب + وكالات 

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