المحكمة في موسكو تعترف بابن جيرينوفسكي غير الشرعي

اعترفت محكمة نيكولينسكي في موسكو بأبوة الزعيم الراحل للحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي لابنه غير الشرعي أوليغ إيدلشتين.

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أفادت بذلك صحيفة "إزفستيا" نقلا عن الخدمة الصحفية للمحكمة، حيث تابعت الصحيفة أن أوليغ إيدلشتين رفض التعليق على الحكم.

وكان إيدلشتين قد طلب من المحكمة، أغسطس الماضي، الاعتراف بالسياسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي أبا شرعيا له من أجل الميراث، إلا أن المحكمة رفضت النظر في الدعوى بسبب قرار المحكمة العليا لجمهورية قبردينو بلقاريا في هذه القضية. ولكن في فبراير من هذا العام، تم تلقي استئناف من أحد الأطراف المعنية، ثم ألغت المحكمة العليا لجمهورية قبردينو بلقاريا قرارها السابق.

ولد أوليغ إيدلشتين عام 1986، وقد قدمه جيرينوفسكي للمجتمع في عام 2017.

المصدر: إزفستيا