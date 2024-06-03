الصين تقترح على إيران والإمارات حل النزاع حول الجزر في الخليج

اقترحت السلطات الصينية أن تقوم إيران والإمارات العربية المتحدة بحل النزاعات بين البلدين سلميا حول الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج.

أعلنت عن ذلك المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، التي قالت في مؤتمر صحفي اليوم: "إن موقف الصين بشأن قضية الجزء الثلاث المتنازع عليها في الخليج لم يتغير. نحث الأطراف المعنية على حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور سلميا".

وأشارت الدبلوماسية إلى أن مضمون البيان المشترك للصين والإمارات الذي نشر مؤخرا، والذي تطرق إلى هذه القضية، "يتوافق مع الموقف الصيني". وأكدت أيضا أن بكين وطهران تحافظان على علاقات قوية، وأن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير شراكة استراتيجية شاملة مع إيران.

وتقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الخليج، وكانت محل نزاع منذ فترة طويلة بين طهران وأبو ظبي وقد وردت هذه القضية في بيان صيني إماراتي عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين. والتي أعربت فيها الصين عن دعمها لحل النزاع "من خلال المفاوضات الثنائية وفقا للقانون الدولي". وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني للاحتجاج بهذا الصدد.

المصدر: تاس