غالانت لبلينكن: لا بد من إنهاء حكم حماس وتحديد بديل فلسطيني

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تأكيده على أن إسرائيل عازمة على تفكيك حركة "حماس" وإيجاد بديل لحكم قطاع غزة.

وأفاد مكتب غالانت الإعلامي في بيان بأن تصريح الأخير جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار إلى أن غالانت شدد على أنه "في إطار أي عملية تطوير، إسرائيل ملتزمة بتفكيك حماس كسلطة حاكمة وعسكرية. وفي هذا الصدد، ناقش مسألة تحديد وإمكانية ظهور بديل حاكم محلي".

وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرين إسرائيليين، في مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتحدث بلينكن مع كل من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع غالانت، بحسب ما قالت الخارجية في بيانَين منفصلين.

وفي كلا الاتصالين، "أشاد بلينكن بإسرائيل لتقديمها هذا المقترح الذي أكد أن مسؤولية الموافقة عليه تقع الآن على عاتق حركة حماس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"