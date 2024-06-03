حساب ترامب على "تيك توك" يتفوق على حساب بايدن خلال ساعات من إطلاقه

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسابا رسميا على "تيك توك" وخلال ساعات قليلة تفوق على حساب حملة الرئيس جو بايدن الذي أطلق قبل أشهر عديدة.

وحصل الفيديو الأول الذي نشره ترامب على 2.2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 1:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الأحد.

واكتسب الحساب 3.3 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية، وهذا أكثر من ستة أضعاف متابعي حساب حملة بايدن، الذي أطلق في فبراير.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أي جبهة دون حماية... هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".

المصدر: axios