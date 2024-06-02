الجيش البيلاروسي يكمل دورة تدريب على استخدام الأسلحة النووية

أعلن نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسي ليونيد دافيدوفيتش إكمال الطيارين والطواقم الهندسية في البلاد دورة كاملة من التدريب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وبحسبما أوردته وكالة "تاس"، فإن الطواقم والموظفين الهندسيين البيلاروسيين قد أكملوا منذ فترة طويلة دورة التدريب النظرية والعملية بأكملها.

وأشار دافيدوفيتش إلى أن جميع التدريبات وعمليات التفتيش، والتدريبات الأخيرة مع روسيا حول استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، هي روتينية بطبيعتها ولكن يتم تنفيذها على أساس مخطط له.

وكما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، فإن الكرملين يعتقد أن التدريبات بين روسيا وبيلاروس بأسلحة نووية غير استراتيجية سوف تعيد بعض المنطق للغرب.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وبيلاروس ستعززان التعاون في مجال الأمن الدفاعي.

وأضاف بوتين: "لم ينجح أحد حتى الآن في كبح جماح تطورنا وإلحاق الضرر بسيادتنا (في إشارة إلى المحاولات الغربية لتقويض روسيا وبيلاروس). وأنا واثق من أنه لن ينجح. هنا، نشعر أنفسنا بالثقة والموثوقية التامة وسنعزز تفاعلنا في هذه المجالات الهامة".

يذكر أنه في مارس 2023 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس، وذلك دون انتهاك الالتزامات الدولية للبلدين.

المصدر: RT