في أول دعوة له لزيارة واشنطن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس عقب توليه منصبه نتنياهو يعرب عن سعادته

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت عن سعادته لتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي.

إقرأ المزيد

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة بشأن حربنا العادلة ضد من يتطلعون إلى إزهاق أرواحنا".

ولم يتم الإعلان عن موعد خطاب نتنياهو المرتقب في الكونغرس الأمريكي لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت أنه من المتوقع أن يلقيه قبيل أو بعيد عطلة المشرعين الأميركيين في شهر أغسطس المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الجمعة إن الزعماء الديموقراطيين والجمهوريين دعوا نتنياهو للتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.

فيما أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بأن إسرائيل عرضت خريطة طريق جديدة لوقف إطلاق النار في حربها على قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يلقي فيها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، لكن إعلان جونسون الجمعة يشكل أول دعوة له لإلقاء كلمة في البرلمان منذ أن بدأ ولايته الحالية في رئاسة الوزراء أواخر عام 2022، حيث لم تتم دعوته إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه.

و تصاعدت حدة التوترات بين واشنطن وتل أبيت قبل السابع من أكتوبر بسبب خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي طرحها نتنياهو وأثارت موجة احتجاجات ضد حكومته.

المصدر: أ ف ب