مصرع مهاجر وإصابة 5 آخرين في اصطدام قارب هجرة بدورية خفر سواحل يونانية

أعلنت السلطات اليونانية اليوم السبت وفاة مهاجر وإصابة 5 آخرين في حادث اصطدام قارب هجرة مع دورية تابعة لخفر السواحل اليوناني كانت تلاحقهم في بحر إيجه.

إقرأ المزيد

ووفقا للسلطات اليونانية وقع الحادث مساء الجمعة قبالة جزيرة سيمي في جنوب شرق بحر إيجه بالقرب من السواحل التركية.

وذكر بيان صادر عن خفر السواحل اليوناني أن زوارقه رصدت مساء الجمعة قاربا مطاطيا يقل عددا من الركاب، يبحر بسرعة عالية بدون إشارات ضوئية، باتجاه جزيرة نيموس.

وأضاف البيان أن الدورية "اقتربت من القارب وحاولت إيقافه باستخدام الإشارات الصوتية والضوئية، بدون جدوى".

وأشار إلى أن سائق القارب المطاطي قفز لتجنب الاعتقال، ما تسبب في الاصطدام بأحد زورقي الدورية، وأدى ذلك إلى سقوط "معظم الركاب" في البحر، وتم توقيف سائق القارب.

وأنقذ خفر السواحل 18 شخصا، بينهم قاصر، بينما كان قارب المهاجرين يغرق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ5 مهاجرين وإنعاش سادس كان فاقدا للوعي، ونقل المصابون إلى مركز الخدمات الصحية في سيمي حيث فارق أحد الجرحى الحياة.

وأكد الركاب أن كل فرد منهم دفع مبلغ 4 آلاف دولار أميركي لنقله من داتشا في تركيا إلى اليونان.

المصدر: أ ف ب