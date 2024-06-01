على الحرب أن تتوقف .. ماكرون يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمقترح نظيره الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" بأربع لغات (الفرنسية والعربية والعبرية والإنجليزية): "على الحرب في غزة أن تتوقف".

على الحرب في غزة ان تتوقف.



ندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل. كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع.



إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من اجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024

وأضاف: "ندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل. كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع".

وتابع: "إطلاق سراح الأسرى وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

المصدر: منصة "إكس"