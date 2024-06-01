بوتين يهنئ باشينيان بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم السبت رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بعيد ميلاده، وبحث معه بعض قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت في بيان لها إنه جرت محادثة هاتفية بين باشينيان وبوتين، هنأ الرئيس الروسي خلالها رئيس الوزراء الأرمني بعيد ميلاده، وبدوره "شكر باشينيان الرئيس الروسي على تهانيه وتمنياته الطيبة".

وأضاف البيان أن باشينيان أعرب أيضا عن شكره لبوتين على "التعليمات التي تم تقديمها إلى شركة سكك الحديد الروسية للقيام في أسرع وقت ممكن بإصلاح أجزاء السكك الحديدية التي دمرت في منطقة لوري الأرمنية بسبب الفيضان الذي ضربها يومي 25 و 26 مايو".

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كما ذكر مكتب الحكومة الأرمنية أن بوتين أرسل برقية تهنية لباشينيان، أشار فيها إلى أن "العلاقات الروسية الأرمنية تقوم على تقاليد عريقة من الصداقة، وأضاف: "نقف مع أن تستمر هذه العلاقات في التطور بنجاح بما فيه مصلحة شعبي البلدين".

وفي وقت سابق، أكد باشينيان أن علاقات أرمينيا مع روسيا تمر بأوقات عصيبة، وألمح إلى "مسؤولية موسكو" عن ذلك، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية هذه العلاقات لبلاده.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، وأن ذلك قد يتطلب من موسكو "مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية"، فيما دعت الخارجية الروسية يريفان إلى منع الغرب من خداعها وتوجيه البلاد على المسار الخاطئ المحفوف بظهور فراغ أمني ومشاكل خطيرة في اقتصاد البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أرمنية