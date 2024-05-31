"بطاقة حمراء لإسرائيل".. محتج يكبل نفسه بعارضة مرمى في مباراة اسكتلندا وإسرائيل لكرة القدم النسائية

تأخرت بداية مباراة تصفيات بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم بين اسكتلندا وإسرائيل يوم الجمعة بعد أن دخل محتج إلى الملعب في هامبدن بارك وكبل نفسه بعارضة المرمى.

وكان المحتج يرتدي قميصا كتب عليه "بطاقة حمراء لإسرائيل".

وشوهد رجال الشرطة وعمال آخرون وهم يحاولون فك المحتج من العارضة، وتم إبعاد اللاعبات من كلا الفريقين عن الملعب أثناء فترة الإحماء.

المباراة، التي بدأت أخيرا متأخرة حوالي 30 دقيقة، أقيمت بدون جمهور بعد اتخاذ قرار بإعادة الثمن لحاملي التذاكر بعد معلومات استخباراتية عن اضطرابات مخطط لها احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

AP

وأوردت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" أن نشطاء وجمعيات خيرية، بما فيها "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل" و"أصدقاء فلسطين الأسكتلنديون"، نظموا احتجاجا خارج الملعب مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفة أن المتظاهرين حملوا نماذج لتوابيت صغيرة.

المصدر: أ ب