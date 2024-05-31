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وزارة الصحة بغزة: 60 "شهيدا" في مجازر ارتكبتها إسرائيل خلال 24 ساعة

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وزارة الصحة بغزة: 60
Legion-Media
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أعلنت وزارة  الصحة بغزة عن "سقوط 60 "شهيدا" و280 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في 5 مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد عائلات في القطاع.  

وأضافت الوزارة في بيان: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفي حصيلة جديدة للعدوان ارتفع عدد الضحايا إلى 36,284 والمصابين إلى 82,057 منذ 7 أكتوبر الماضي. بحسب بيانات وزارة  الصحة بغزة.

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المصدر: RT

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