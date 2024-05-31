نائب وزير الدفاع الروسي يزور بنغازي ويلتقي بنائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان

وصل نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، اليوم الجمعة رفقة وفد رفيع المستوى إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية.

وكان في استقبال يفكيروف وزير الدفاع بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان احميد حومة، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التعاون العسكري والأمني. ومن المتوقع أن يتناول الجانبان عددا من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتعكس هذه الزيارة الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا وليبيا لتطوير علاقاتهما العسكرية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

المصدر: RT

RT