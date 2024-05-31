خارجية جورجيا تستدعي سفير ليتوانيا للاحتجاج على تدخل فيلنيوس الصارخ في شؤون البلاد

استدعت وزارة خارجية جورجيا سفير ليتوانيا لدى تبليسي، أندريوس كاليندرا، وأبلغته بتدخل بلاده الصارخ في الشؤون الداخلية لجورجيا من خلال التصريحات والإجراءات الأخيرة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الجورجية، وأضاف في بيانه اليوم: "أوضح الجانب الجورجي للسفير، أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الليتوانيون مؤخرا، وكذلك مشاركة وزير الخارجية الليتواني [غابرييليوس لاندسبيرجيس] في الاحتجاج [في تبليسي]، وكذلك استدعاء السفير الجورجي لدى ليتوانيا إلى مبنى وزارة الخارجية الليتوانية بسبب إقرار قانون الشفافية يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد ولا يتوافق مع علاقات الصداقة والشراكة التقليدية القائمة بين الدولتين".

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في أوساط مايو، وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.

وبعد ذلك شارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.

المصدر: تاس