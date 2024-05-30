 
مباشر

بعد إنذار عن حماس وأوهام نتنياهو.. حزب غانتس يطرح مشروع قانون لحل "الكنيست" وانتخابات مبكرة

أخبار العالم

بعد إنذار عن حماس وأوهام نتنياهو.. حزب غانتس يطرح مشروع قانون لحل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn5u

قدم حزب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مقترحا لحل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وتقدمت رئيسة كتلة "معسكر الدولة"، عضو الكنيست بانينا تمنو شيتا اليوم الخميس، بمشروع قانون لحل الكنيست، وذلك استمرارا للتحرك الذي يقوده بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن "ما حصل في أكتوبر 2023 كارثة تتطلب العودة وكسب ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تحقق مواجهة للتحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد".

ووجهت كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نتنياهو.. لم يفت الأوان بعد للعودة إلى رشدك، إما أن ننتصر معا، وإما أن تستمروا بمفردكم بأسلوب فرق تسد".

وبعد الخطابات التي وجه فيها غانتس إنذارا لنتنياهو، انتقد الوزير غادي آيزنكوت رئيس الوزراء نتنياهو بشدة، حيث قال يوم أمس إن "الحديث عن القضاء على ما تبقى من حركة حماس في رفح وإعادة الرهائن مجرد بث أوهام وأكاذيب".

إقرأ المزيد
غانتس يرد بعنف على تصريحات رئيس حزب العمل غولان المثيرة للجدل حول الجيش الإسرائيلي
غانتس يرد بعنف على تصريحات رئيس حزب العمل غولان المثيرة للجدل حول الجيش الإسرائيلي

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا