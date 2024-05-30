بعد إنذار عن حماس وأوهام نتنياهو.. حزب غانتس يطرح مشروع قانون لحل "الكنيست" وانتخابات مبكرة

قدم حزب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مقترحا لحل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وتقدمت رئيسة كتلة "معسكر الدولة"، عضو الكنيست بانينا تمنو شيتا اليوم الخميس، بمشروع قانون لحل الكنيست، وذلك استمرارا للتحرك الذي يقوده بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

המחנה הממלכתי הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת וקביעת בחירות בהסכמה עד אוקטובר

⁦@yanircozin⁩ pic.twitter.com/sDvYjtTYkV — גלצ (@GLZRadio) May 30, 2024

وأوضحت أن "ما حصل في أكتوبر 2023 كارثة تتطلب العودة وكسب ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تحقق مواجهة للتحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد".

ووجهت كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نتنياهو.. لم يفت الأوان بعد للعودة إلى رشدك، إما أن ننتصر معا، وإما أن تستمروا بمفردكم بأسلوب فرق تسد".

وبعد الخطابات التي وجه فيها غانتس إنذارا لنتنياهو، انتقد الوزير غادي آيزنكوت رئيس الوزراء نتنياهو بشدة، حيث قال يوم أمس إن "الحديث عن القضاء على ما تبقى من حركة حماس في رفح وإعادة الرهائن مجرد بث أوهام وأكاذيب".

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المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية