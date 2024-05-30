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سموتريتش: على إسرائيل أن تشن حربا في الضفة الغربية

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سموتريتش: على إسرائيل أن تشن حربا في الضفة الغربية
Globallookpress
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على إسرائيل أن تشن"حربا دفاعية" في الضفة الغربية، معتبرا أن "إنشاء الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى إعادة تكوين 7 أكتوبر في الضفة".

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وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إنه على خلفية استمرار هجمات إطلاق النار من منطقة طولكرم باتجاه المستوطنات، زار سموتريتش برفقة مجموعة من رؤساء السطات المحلية عددا من مستوطنات الضفة اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيطلب هذا المساء في جلسة مجلس الوزراء الموسعة تحويل ميزانيات الطوارئ إلى السلطات المحلية على طول خط التماس لتعزيز الأمن.

وشدد وزير المالية على أنه "لا مفر من توجيه ضربة حاسمة للإرهاب، للتأكد من أن المستوطنات في الضفة لن تصبح كالمستوطنات بغلاف غزة". وقال سموتريتش: "إن أمن المستوطنات هنا هو أمن الدولة بأكملها".

ووجه سموتريتش "رسالة إلى الجيران عبر السياج، في طولكرم ونور الشمس وقلقيلية وغيرها"، قائلا: "سنحولكم إلى مدن مدمرة كما هو الحال في قطاع غزة إذا استمر الإرهاب الذي تمارسونه على المستوطنات"، وفق تعبيره.

وأضاف أيضا أن "الرسالة إلى مواطني إسرائيل هي أنه إذا، لا سمح الله، تم إنشاء دولة فلسطينية، فإن ما حدث في المجتمعات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر، يمكن أن يحدث هنا أيضا، وهذا الشيء لن يحدث".

المصدر: كان 

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