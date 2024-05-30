زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضواحي مدينة راور، شمال محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران فجر اليوم الخميس.

وقال معهد رصد الزلازل بجامعة طهران، "وقع الزلزال في الساعة 4:37 فجرا بالتوقيت المحلي (1:07 فجرا بتوقيت غرينتش)، على بعد 33 كم من مدينة راور وعلى عمق 10 كم من سطح الارض".

ووفق تقرير مركز عمليات الأزمات بجامعة كرمان للعلوم الطبية، فإنه وبحسب تقييم الفرق المختصة في المناطق المتضررة من الزلزال، لم "يتم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة".

المصدر: "إرنا"