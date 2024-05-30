وزارة الدفاع الصينية تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجيش الروسي

قال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي مع الجيش الروسي، والمساهمة معه في الحفاظ على الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "القوات المسلحة الصينية، مستعدة للعمل مع الجيش الروسي من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين لمواصلة تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي، وتعميق الثقة المتبادلة في المجال العسكري والتنفيذ المشترك لمبادرة الأمن العالمي".

إقرأ المزيد

وشدد المتحدث أيضا على أن الجيش الصيني مستعد، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الروسية، "للدفاع بشكل مشترك عن العدالة وعدم التحيز في العالم وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

وأكد المتحدث الصيني على أن جيش بلاده، سيواصل التعاون مع الجيش الروسي من أجل لعب دور نشط في حماية المصالح المشتركة، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم الحفاظ على مستوى عال لعلاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة.

وقال: ""ستواصل القوات المسلحة الصينية والروسية، تعميق التعاون العملي في التبادلات رفيعة المستوى والتبادلات المهنية والتدريبات المشتركة، ولعب دور نشط في تطوير الصداقة التقليدية بين البلدين، وحماية المصالح المشتركة، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

المصدر: نوفوستي