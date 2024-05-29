روبرت كينيدي يتقدم بشكوى احتجاجا على استبعاده من أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة الأميركية

تقدم مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت اف كينيدي جونيور بشكوى يتهم فيها شبكة "سي أن أن" بالتواطؤ لاستبعاده عن أول مناظرة رئاسية تلفزيونية قبل انتخابات 2024.

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وقال كينيدي إن شبكة "سي أن أن" طالبته باستيفاء معايير مؤهلة للمشاركة في المناظرة التي ستجري في 27 يونيو مختلفة عن تلك المتعلقة ببايدن ومنافسه الجمهوري، ما يجعل هذه المناظرة مساهمة غير قانونية في حملتيهما الانتخابيتين.

وليس لدى كينيدي، سليل العائلة السياسية الأكثر شهرة في أمريكا، أي فرصة للفوز في نوفمبر، لكن الديموقراطيين والجمهوريين يخشون من تأثير المرشحين المستقلين في الولايات المتأرجحة.

وفي مذكرة قُدمت الثلاثاء إلى لجنة الانتخابات الفدرالية، قال محامو كينيدي إن فريق بايدن طالب صراحة باستبعاده من المناظرة، كما أشاروا إلى تقارير إعلامية أميركية تفيد بأن ترامب "تلقى تأكيدات من شبكة سي أن أن باستبعاد كينيدي".

وتطالب الشكوى لجنة الانتخابات الفدرالية بمنع المرشحين الرئيسيين من "إجراء المناظرة الرئاسية" حتى يتم الامتثال لقانون الحملات الانتخابية الفدرالي.

واتفق بايدن وترامب هذا الشهر على المشاركة في مناظرة تنظمها "سي أن أن"، وهي أول مواجهة بينهما منذ أربع سنوات، على أن تلي ذلك مناظرة ثانية تستضيفها شبكة "آي بي سي" في 10 سبتمبر.

وتطلب "سي أن أن" من المرشحين الحصول على نسبة أعلى من 15% في أربعة استطلاعات رأي معتمدة بحلول 20 يونيو، لكن كينيدي لم يحقق هذا الشرط إلا في ثلاثة فقط حتى الآن.

المصدر: "أ ف ب"