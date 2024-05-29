واشنطن توافق على بيع مروحيات "بلاك هوك" للسويد والنمسا

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على بيع مروحيات "بلاك هوك" للسويد بقيمة 900 مليون دولار وللنمسا بقيمة 1.05 مليار دولار.

وجاء في بيان للوكالة أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية للخارج: مروحيات يو إتش-60 إم بلاك هوك وعناصر لوجستية مرافقة لزوم حكومة السويد، بتكلفة تقدر بـ900 مليون دولار".

وذكرت الوكالة في بيان آخر أن "وزارة الخارجية وافقت على على مبيعات عسكرية للخارج: مروحيات يو إتش-60 إم بلاك هوك وعناصر لوجستية مرافقة ودعم برمجي لحكومة النمسا، بتكلفة تقدر بـ1.05 مليار دولار".

وبحسب بيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، كانت السويد قد طلبت شراء 12 مروحية "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، و30 محركا من طراز "T700-GE-701D"، و17 منظومة إنذار صاروخي مشترك من طراز "AN/AAR-57"، ومعدات أخرى.

وكانت حكومة النمسا قد طلبت شراء 12 مروحية "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، و26 محركا من طراز "T700-GE-701D"، و15 منظومة إنذار صاروخي مشترك من طراز "AN/AAR-57"، ومعدات أخرى.

المصدر: وكالات