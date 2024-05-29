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كندا وفنلندا: لا نقيّد أوكرانيا في استخدام أسلحتنا لضرب الأراضي الروسية

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كندا وفنلندا: لا نقيّد أوكرانيا في استخدام أسلحتنا لضرب الأراضي الروسية
AFP
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أكدت كندا وفنلندا أنهما لا تقيّدان أوكرانيا في استخدام أسلحتهما في ضرب الأراضي الروسية.

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وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "لا تفرض كندا شروطا على المستخدم النهائي للأسلحة في أوكرانيا".

كما دعت إلى اتخاذ "موقف متقدم" في هذا الاتجاه لأن روسيا "لا تلتزم بالخطوط الحمراء".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين: "لا تفرض فنلندا أي قيود على المساعدات المادية لأوكرانيا، لكنها تفترض أنها ستستخدم وفقا للقانون الدولي. روسيا شنت حربا عدوانية على أوكرانيا، ويحق لأوكرانيا الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وضرب الأهداف العسكرية في أراضي العدو".

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام أوكرانية

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