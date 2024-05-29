ألمانيا وفرنسا تعلنان نيتهما التعاون في تطوير الأسلحة بعيدة المدى

أعلن في ختام اجتماع مجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي نية ألمانيا وفرنسا تعزيز التعاون الثنائي في تطوير الأسلحة بعيدة المدى.

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وجاء في بيان الحكومة الألمانية: "ستبدأ فرنسا وألمانيا بالتفاعل مع الشركاء في تطوير التعاون الشامل وطويل الأمد في مجال إنتاج أسلحة بعيدة المدى وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية لتحسين القدرات العسكرية".

وفي ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا أمس الثلاثاء اجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي وقت سابق أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه يحق لأوكرانيا ضرب "الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية".

المصدر: نوفوستي