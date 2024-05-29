 
مباشر

في ضربة لتقليد عمره قرونا.. وداعا لمصارعة الثيران في كولومبيا (صور)

أخبار العالم

في ضربة لتقليد عمره قرونا.. وداعا لمصارعة الثيران في كولومبيا (صور)
AP
متظاهرون يشاركون في وقفة احتجاجية يحملون ملصقات مكتوب عليها: "لا مزيد من ثقافة العنف"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmqq

صوت الكونغرس الكولومبي لصالح حظر مصارعة الثيران في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، في ضربة قوية لتقليد عمره قرونا.

ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس الكولومبي، أمس الثلاثاء، إلى حظر مصارعة الثيران بعد 3 سنوات، ما يجعل هذا التقليد غير قانوني بحلول بداية عام 2028.

في ضربة لتقليد عمره قرونا.. وداعا لمصارعة الثيران في كولومبيا (صور)
AP
احتجاجات في كولومبيا ضد مصارعة الثيران

ويحتاج القانون الجديد الآن إلى توقيع الرئيس غوستافو بيترو، الذي كثيرا ما عبر عن معارضته لهذه القوانين.

ونشأت مصارعة الثيران في شبه جزيرة أيبيريا، ولا تزال قانونية في إسبانيا وفرنسا والبرتغال وبيرو والإكوادور والمكسيك، من بين دول أخرى.

في ضربة لتقليد عمره قرونا.. وداعا لمصارعة الثيران في كولومبيا (صور)
AP
احتجاجات في كولومبيا ضد مصارعة الثيران

وكانت ذات يوم تتميز بشعبية واسعة، ويتم بثها مباشرة عبر شبكات التلفزيون. لكن هذا التقليد أصبح يخضع لتدقيق متزايد مع تغير النظرة إلى حقوق الحيوان، حيث يرى كثيرون أنه من غير المقبول تعذيب حيوان من أجل الترفيه.

وفي مصارعة الثيران، يواجه المصارع ثيرانا تتم تربيتها لتكون عدوانية. يستفز المصارع الثور بعباءة حمراء ويقتل الحيوان بضربة سيف في ساحة دائرية.

في ضربة لتقليد عمره قرونا.. وداعا لمصارعة الثيران في كولومبيا (صور)
AP
احتجاجات في كولومبيا ضد مصارعة الثيران

وفي كولومبيا، حيث تقام مصارعة الثيران منذ عهد الاستعمار، تستمر أقل من 20 بلدية في إقامة هذه الفعالية، رغم أن مصارعة الثيران السنوية في مدينة مانيزاليس لا تزال تجتذب عشرات الآلاف من المتفرجين.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا