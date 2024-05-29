أنطونوف: تهديد واشنطن بحظر التجارة مع روسيا سيضطرنا للرد ويؤجج النزاع الاقتصادي عالميا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تهديد واشنطن بالحظر الكامل للتجارة مع روسيا ينذر بالرد الروسي وتأجيج النزاع التجاري عالميا، فيما لن تضرّ أي عقوبات بالاقتصاد الروسي.

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وفي تعليقه على التصريح الأمريكي الأخير حول احتمال فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا قال أنطونوف: "ليس لدى واشنطن ما تفتخر به في مثل هذه التصريحات، حيث تؤكد علنا استعدادها لتدمير العلاقات الاقتصادية القائمة حول العالم".

وأشار إلى أن هذه العقوبات "تؤثر على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغرى واقتصادات الدول النامية".

وأضاف: "يدفع ذلك روسيا ودولا أخرى لاتخاذ إجراءات جوابية مما يؤجج خطر النزاع التجاري الكامن عالميا، وتعميق الشرخ في الحوار الروسي الأمريكي".

وتابع: "لا يمكن لأي قيود أو عقوبات تدمير الاقتصاد الروسي ولا يمكن إجبار روسيا على الحياد عن مسارها المبدئي... نواصل تعزيز قدراتنا الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وهذا ما تؤكده مؤشرات الاقتصاد الروسي. خسائر واشنطن والدول التابعة لها ستكون أكثر جراء هذه القيود التي نستخدمها حافزا إضافيا لتطوير الصناعات الروسية والاستعاضة بها عن الأجنبية، ولاسيما في القطاعات الرئيسية لاقتصادنا".

وفي وقت سابق قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ إن الولايات المتحدة قد تصل في سياسة العقوبات إلى فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي