القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ17مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات خلال اليوم الماضي وأطلقت 17 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 7 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية، 6 منها على محور دونيتسك وواحدة على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 17 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة لتحقيق أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: RT