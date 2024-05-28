 
مباشر

رئيس وزراء باكستان يهنئ الأمة في ذكرى دخولها "نادي الدول النووية"

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يهنئ الأمة في ذكرى دخولها
Globallookpress
محطة كراتشي للطاقة النووية (K-2) في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmhg

هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بلاده بمناسبة دخولها نادي الدول النووية، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مسار شاق ورائع سلكته الأمة الباكستانية للوصول إلى الحد الأدنى من الردع.

وكتب شريف في حسابه على منصة "إكس": "إن يوم 28 مايو يعني أكثر من مجرد إحياء ذكرى يوم واحد، فهو يلخص قصة المسار الشاق والرائع الذي سلكته أمتنا نحو إنشاء حد أدنى من الردع الموثوق.

وأضاف: في هذا اليوم التاريخي من عام 1998، أظهر رئيس الوزراء نواز شريف قيادة جريئة من خلال رفض الضغوط والإغراءات المدمرة للأعصاب وقرر جعل باكستان دولة نووية.

إقرأ المزيد
باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل النووي
باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل النووي

كما أشاد برئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، مؤسس البرنامج النووي الباكستاني، على بصيرته الاستراتيجية والتزامه الثابت بالقضية.

واختتم شهباز: "يرمز هذا اليوم المهم إلى خلاصة الجهد الجماعي لجميع جوانب القوة الوطنية، والتغلب على ما بدا وكأنه تحدٍ لا يمكن تخطيه وتحقيق علامة فارقة في القدرات الدفاعية لبلادنا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا