رئيس وزراء باكستان يهنئ الأمة في ذكرى دخولها "نادي الدول النووية"

هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بلاده بمناسبة دخولها نادي الدول النووية، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مسار شاق ورائع سلكته الأمة الباكستانية للوصول إلى الحد الأدنى من الردع.

وكتب شريف في حسابه على منصة "إكس": "إن يوم 28 مايو يعني أكثر من مجرد إحياء ذكرى يوم واحد، فهو يلخص قصة المسار الشاق والرائع الذي سلكته أمتنا نحو إنشاء حد أدنى من الردع الموثوق.

May 28 signifies more than just a mere commemoration of a day; it encapsulates the narrative of our nation's arduous yet remarkable path towards establishing a credible minimum deterrence.



On this historic day ,in 1998, PM Nawaz Sharif demonstrated bold leadership by rejecting… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 27, 2024

وأضاف: في هذا اليوم التاريخي من عام 1998، أظهر رئيس الوزراء نواز شريف قيادة جريئة من خلال رفض الضغوط والإغراءات المدمرة للأعصاب وقرر جعل باكستان دولة نووية.

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كما أشاد برئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، مؤسس البرنامج النووي الباكستاني، على بصيرته الاستراتيجية والتزامه الثابت بالقضية.

واختتم شهباز: "يرمز هذا اليوم المهم إلى خلاصة الجهد الجماعي لجميع جوانب القوة الوطنية، والتغلب على ما بدا وكأنه تحدٍ لا يمكن تخطيه وتحقيق علامة فارقة في القدرات الدفاعية لبلادنا.

المصدر: RT