بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء إثر الضربة الإسرائيلية في رفح

قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة إسرائيلية أوقعت عشرات القتلى والمصابين في مخيم للنازحين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

وقد شنت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد هجوما استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

المصدر: أ ف ب