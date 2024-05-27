وسائل إعلام: إسبانيا تعلن عن أسلحة بـ1.1 مليار يورو إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة El Pais نقلا عن مصادرها بأن السلطات الإسبانية وعدت أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة قياسية قدرها 1.129 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي سيلتقي اليوم، 27 مايو، خلال زيارته إلى مدريد بالملك فيليب السادس، وكذلك برئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حيث سيوقعان اتفاقية أمنية ثنائية.

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وتشمل الصفقة توريد مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك دفعة جديدة من صواريخ باتريوت، و19 دبابة من طراز "ليوبارد" 2A4، إضافة إلى عدد كبير من المواد المنتجة في إسبانيا.

ومن المتوقع أن يتم إرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا قبل 30 يونيو، بما في ذلك الصواريخ والدبابات. وسيتم تصنيع العديد من الأسلحة من قبل شركات إسبانية، لذلك قد يتأخر تسليمها حتى اكتمال الإنتاج، ومن المقرر أن تستمر الاتفاقية في البداية لمدة عامين، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وكان زيلينسكي يعتزم زيارة إسبانيا في 17 مايو، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة. والاتفاقية الأمنية المرتقبة مع سانشيز مماثلة لتلك التي وقعتها كييف بالفعل مع عدد من الدول الأخرى بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وتهدف إلى ضمان الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا.

المصدر: تاس