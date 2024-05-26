الولايات المتحدة.. مقتل 11 شخصا وتدمير عدة منازل في 3 ولايات جراء عاصفة شديدة

أسفرت العواصف الشديدة في عدة ولايات أمريكية اليوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، إلى جانب الدمار الواسع الذي خلفته في تلك المناطق.

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وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد ضربت العواصف الشديدة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسو ما أسفر عن تدمير عدة منازل ومحطة شاحنات احتمى بها عدد من السائقين خلال أحدث موجة عواصف ضربت ولايات وسط الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في تكساس بالقرب من حدود أوكلاهوما، حيث ضرب إعصار ليلة السبت منطقة ريفية بالقرب من حديقة منازل متنقلة.

وأحدثت العواصف أضرارا في أوكلاهوما، حيث أصيب رواد حفل زفاف في الهواء الطلق، كما عانى عشرات الآلاف من السكان من انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

قال مسؤولون إن سيارات الإسعاف والمروحيات نقلت العديد من الأشخاص إلى المستشفيات في مقاطعة دينتون في تكساس، لكنهم لم يعرفوا على الفور حجم الإصابات بالكامل.

وقال قائد شرطة مقاطعة كوك، راي سابينغتون، إن من بين القتلى في تكساس 3 أفراد من أسرة عثر عليهم في منزل بالقرب من مجتمع فالي فيو الصغير.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة بون بمقتل شخصين على الأقل في أركنسو بينهم امرأة تبلغ من العمر 26 عاما عثر عليها ميتة خارج منزل مدمر في أولفي، كما توفي شخص آخر في مقاطعة بينتون بولاية أركنسو.

وقالت ميلودي كووك، مديرة الاتصالات بالمقاطعة، إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وإن عمال الطوارئ ما زالوا يستجيبون للمكالمات.

وأضافت: ”ما زلنا في مرحلة البحث والإنقاذ في الوقت الحالي، هذا وضع حركة نشطة للغاية.”

وأكد مسؤولون أيضا وفاة شخصين في مقاطعة مايز بولاية أوكلاهوما. وقال مايك دونهام، نائب مدير إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إن التفاصيل المتعلقة بالقتلى لم تتوفر على الفور.

المصدر: أ ب