فايننشال تايمز: من المتوقع أن ترفع واشنطن الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، ربما في الأسابيع المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن ألمحت للرياض بالفعل بأنها مستعدة لرفع الحظر.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 2021، تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر حزما إزاء الحملة السعودية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وحيال سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، خاصة مقتل المعارض السياسي والصحفي بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018.

أغضبت القيود هذه المملكة، وهي أكبر العملاء بين مشتري الأسلحة الأمريكية، إذ جمدت نوعا من مبيعات الأسلحة كانت وفرته الإدارات السابقة في واشنطن على مدى عقود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي، ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين الرياض وإسرائيل.

لكن صحيفة فايننشال تايمز قالت إن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات، ولم يرد البيت الأبيض ومركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب من وكالة "رويترز" التعليق.

المصدر: وكالات