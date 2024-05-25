انهيار أرضي مدمر في بابوا غينيا الجديدة (صور+ فيديو)

دمر انهيار أرضي قرية نائية في جبال بابوا غينيا الجديدة، فيما تخشى السلطات أن يكون الانهيار قد دفن عشرات الأشخاص.

وقال سرحان أكتوبراك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، إن فريق التقييم نشر "معلومات" عن مقتل 100 شخص ودفن 60 منزلا تحت سفح الجبل الذي انهار في مقاطعة إنغا قبل ساعات قليلة من فجر الجمعة.

More than 100 people are feared dead after a MASSIVE LANDSLIDE hit a remote village in northern Papua New Guinea early on Friday.



This just confirms Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.

pic.twitter.com/xc3vKy5EJT — Steve Hanke (@steve_hanke) May 24, 2024

وأقر أكتوبراك بأنه إذا كان عدد المنازل المدفونة الذي ذكرته السلطات المحلية صحيحا، وأن عدد القتلى قد يكون أعلى كثيرا.

AP

وتم انتشال 3 جثث فقط حتى وقت مبكر اليوم السبت، من رقعة واسعة من الأرض والصخور والأشجار المتناثرة التي ضربت يامبالي، وهي قرية يسكنها ما يقرب من 4000 شخص وتقع على بعد 600 كيلومتر (370 ميلا) شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.

The Australian Defence force is on standby tonight as Papua New Guinea faces a large-scale humanitarian crisis.



A landslide in the country's remote highlands region has left hundreds unaccounted for, and the only road into the region is blocked off. #9Newspic.twitter.com/Tc7v1M6vya — 9News Australia (@9NewsAUS) May 25, 2024

وقال أكتوبراك إنه تم تقديم العلاج الطبي لسبعة أشخاص، من بينهم طفل. ولم يكن لديه معلومات عن حجم إصاباتهم.

ودمر الانهيار الأرضي جميع بساتين الطعام التي تشكل مصدر طعام لسكان القرية الذين يعيشون على الزراعة، كما طمر الانهيار الأرضي 3 جداول توفر مياه الشرب، مما أدى أيضا إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي في المقاطعة.

AP

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس ماراب، أمس الجمعة، إنه سينشر معلومات حول حجم الدمار والخسائر في الأرواح لدى توافر المعلومات.

المصدر: أ ب