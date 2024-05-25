غرق مهاجر ووصول نحو 140 آخرين إلى اليونان

وصل نحو 140 مهاجرا إلى شواطئ اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية في رحلات بحرية خطيرة عبر البحر المتوسط، حسب السلطات اليونانية أمس الجمعة.

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وغرق رجل كان قد أبحر من شمال إفريقيا قبالة جزيرة كريت الواقعة جنوب البلاد.

وتعد اليونان وإسبانيا وإيطاليا نقطة دخول رئيسية للقادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا سعيا الى حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي. وللوصول للشواطئ اليونانية، يقوم معظمهم برحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة من تركيا أو من ليبيا.

وقال خفر السواحل اليوناني إن سفينة تجارية مارة أنقذت 34 رجلا و3 صبية يوم الخميس، على بعد 83 ميلا بحريا الى الجنوب من جزيرة كريت بعد إصدار إشارة استغاثة.

وذكر خفر السواحل في بيان أمس الجمعة، أن رجلا آخر كان على متن القارب سقط في المياه وغرق، وفقا لناجين آخرين ولقائد السفينة.

وتم نقل جميع الناجين لجزيرة كريت، حيث أبلغوا السلطات أنهم انطلقوا من شرق ليبيا يوم الثلاثاء.

ويوم الخميس أيضا، عثرت السلطات على 51 رجلا، و8 سيدات و19 طفلا على شاطئ بالقرب من مونيمفاسيا، جنوب البر الرئيسي اليوناني. ولم يتضح من أين انطلقوا، ولكن المنطقة تقع في طريق تهريب البشر من تركيا لليونان أو إيطاليا.

وفي حوادث منفصلة يومي الخميس والجمعة، انتشلت السلطات 22 شخصا من جزيرة صغيرة قبالة جزيرة سيمي جنوب شرقي البلاد. وقال خفر السواحل إنهم سددعوا أموالا للمهربين لنقلهم من تركيا.

وحتى الآن، وصل 16 ألف شخص تقريبا الى اليونان خلال العام الجاري، معظمهم بحرا. وفي عام 2023، تجاوز عدد الذين وصلوا 48 ألف شخص.

واستقبلت إسبانيا أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين في الاتحاد الأوروبي حتى الآن من العام الحالي، حيث تجاوز عددهم 21 ألف شخص، وفق بيانات الأمم المتحدة.

المصدر: أ ب