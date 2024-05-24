السفير الروسي: محاولات لندن التلاعب بالأصول الروسية انتهاك صارخ للقانون، سنرد عليه

قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن أي محاولات تلاعب بالأصول الروسية تقوم بها لندن هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وستترتب عنه إجراءات جوابية.

وقال كيلين خلال مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: في حين يتصرف خبراء المال والمحامون بحذر، لأنهم يدركون جيدا أن أي إجراء يمس أصولنا السيادية يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

هناك قانون دولي في هذا الشأن، وهناك القانون الأوروبي، والقانون البريطاني كذلك. وأضاف أن كافة التشريعات المتعلقة بالأصول السيادية، تحظر المساس بها، وأي ألاعيب للتصرف فيها ستمثل انتهاكا صارخا تترتب عنه إجراءات جوابية.

لقد قرأت بالفعل الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع، ومن بينها تعليقات لمسؤولين بريطانيين، دعوا فيها للتعامل بأكبر قدر ممكن من المسؤولية مع هذه القضية، بحيث لا يتجاوز الضرر الذي ستتلقاه بريطانيا نفسها الأضرار التي تحاول إلحاقها بروسيا.

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وقد قام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

من هذا المبلغ، يوجد ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

وافق الكونغرس الأمريكي في وقت سابق على حزمة من القوانين التي تسمح بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة ونقلها إلى كييف.

من جهةا أخرى أكدت مديرة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، في نوفمبر 2023، أن مصادرة الأصول الروسية من قبل الغرب سيكون لها عواقب سلبية على النظام المالي العالمي.

المصدر: تاس