أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف مصرع شخصين اثنين إثر هجوم صاروخي على منطقة سيمفيروبول نفذته القوات الأوكرانية.

وكتب على قناته في "تلغرام": "نتيجة لهجوم صاروخي للعدو على أراضي شبه الجزيرة في منطقة سيمفيروبول، قُتل شخصان. أتقدم بخالص التعازي لعائلات وأصدقاء الضحايا".

وكما أوضح أكسينوف، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية أيضا منشأة تجارية فارغة في منطقة ألوشتا، ويعمل موظفو وزارة حالات الطوارئ في موقع الهجوم.

ويوم الأربعاء، تعرضت شبه الجزيرة وساحل البحر الأسود في إقليم كراسنودار لهجوم واسع النطاق من قبل الطائرات المسيرة الأوكرانية، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فقد تم إسقاط 123 طائرة هناك خلال النهار.

ويستخدم نظام كييف أساليب إرهابية مختلفة منها الطائرات المسيرة لضرب المنشآت المدنية وترويع المدنيين على الأراضي الروسية، في محاولات فاشلة لإحباط معنوياتهم وزعزعة الثقة بين السلطة والشعب.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

المصدر: RT