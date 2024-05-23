بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى هايتي للمساعدة على فرض النظام في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار والانفلات الأمني وأعمال العنف منذ أشهر.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكيني ويليام روتو في البيت الأبيض، يوم الخميس: "أما بخصوص هايتي، فقد خرجنا باستنتاج أن نشر الولايات المتحدة لقواتها في النصف (الغربي) من الكرة الأرضية سيثير العديد من التساؤلات التي يمكن أن تطرح بالشكل غير الصحيح من قبل من لا يتفقون معنا".

وأضاف أن "هذا لا يتجاوب مع مصالح هايتي والولايات المتحدة".

يذكر أن هايتي تشهد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف منذ أشهر طويلة، حيث تسيطر العصابات المسلحة على نحو 90% من العاصمة بورت أو برانس وبعض المناطق من البلاد.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى الأزمة الأمنية والإنسانية تشهد البلاد فراغا في السلطة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021 واستقالة رئيس الوزراء أريئيل هنري تحت ضغط العصابات المسلحة في مارس الماضي.

ويتوقع إرسال قوات حفظ السلام الكينية إلى البلاد، لكن موعد إرسال القوات الذي كان من المقرر أصلا أن يتزامن مع زيارة الرئيس روتو لواشنطن هذا الأسبوع، تم تأجيله لأجل غير مسمى.

المصدر: تاس