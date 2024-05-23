لافروف: مستوى التجارة الروسية الإفريقية نما 30% خلال العام الماضي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن حجم التجارة الروسية الإفريقية بلغ خلال العام الماضي 2023 حوالي 25 مليار دولار في زيادة بنسبة 30%.

وقال الوزير في حفل بمناسبة يوم إفريقيا: "نلاحظ نمو التجارة الروسية الإفريقية. في العام الماضي، ارتفع مستوى التجارة بنسبة 30% وبلغ حوالي 25 مليار دولار".

كما أعرب لافروف عن امتنانه لممثلي البلدان الإفريقية على موقفها المسؤول بشأن الصراع الأوكراني على خلفية المحاولات الغربية لجذب إفريقيا إلى حملة مناهضة روسيا.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو تعول على الأهمية الخاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، والرغبة الموحدة في بناء النظام العالمي المتعدد الأقطاب.

وجاء في بيان الكرملين نقلا عن بوتين: "تعير روسيا أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة. نحن متحدون من خلال الرغبة في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والديكتاتورية وضغط العقوبات".

كما أشار بوتين إلى أن قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية خلقت في عام 2023 في سان بطرسبورغ الظروف لزيادة التعاون المثمر والمفيد للطرفين في اتجاهات مختلفة.

وأضاف: "أنا متأكد من أن التنفيذ المتسق للخطط والاتفاقيات التي تم التوصل إليها وفقا لنتائج هذا الاجتماع المتعدد الأطراف والمهم، يستجيب لاهتماماتنا المشتركة، ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية".

المصدر: RT