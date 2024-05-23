 
مباشر

الكرملين: قرار النرويج تقييد دخول السياح الروس لن يبقى بلا رد

أخبار العالم

الكرملين: قرار النرويج تقييد دخول السياح الروس لن يبقى بلا رد
Sputnik
نقطة المرور "بوريسوغليبسك" على الحدود الروسية النرويجية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xli6

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن تقييد النرويج دخول السياح الروس قرار تمييزي، لن يبقى بلا رد.

إقرأ المزيد
النرويج تقيّد دخول السياح الروس
النرويج تقيّد دخول السياح الروس

وقال بيسكوف: "بلا شك، مثل هذه القرارات لا يمكن أن تبقى دون رد، هذا أولا. وثانيا، هذا القرار تمييزي ولا يمكن وصفه بغير ذلك".

وأضاف: "لا نقبل مثل هذا القرار ونأسف لاختيار السلطات النرويجية مثل هذا الطريق لتدهور علاقاتنا الثنائية التي لا تتميز بجودتها في الآونة الأخيرة، وليس بمبادرة منا".

وأعلنت السلطات النرويجية اليوم عن فرض قيود إضافية على دخول السياح الروس اعتبارا من 29 مايو الجاري باسثناء الروس القادمين لزيارة أقاربهم أو لأغراض العمل والدراسة.

وستشمل القيود الروس الذين حصلوا على تأشيرة النرويج قبل ربيع 2022 ومن حصلوا على تأشيرة دول شنغن الأخرى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز