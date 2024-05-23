الكرملين: قرار النرويج تقييد دخول السياح الروس لن يبقى بلا رد

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن تقييد النرويج دخول السياح الروس قرار تمييزي، لن يبقى بلا رد.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف: "بلا شك، مثل هذه القرارات لا يمكن أن تبقى دون رد، هذا أولا. وثانيا، هذا القرار تمييزي ولا يمكن وصفه بغير ذلك".

وأضاف: "لا نقبل مثل هذا القرار ونأسف لاختيار السلطات النرويجية مثل هذا الطريق لتدهور علاقاتنا الثنائية التي لا تتميز بجودتها في الآونة الأخيرة، وليس بمبادرة منا".

وأعلنت السلطات النرويجية اليوم عن فرض قيود إضافية على دخول السياح الروس اعتبارا من 29 مايو الجاري باسثناء الروس القادمين لزيارة أقاربهم أو لأغراض العمل والدراسة.

وستشمل القيود الروس الذين حصلوا على تأشيرة النرويج قبل ربيع 2022 ومن حصلوا على تأشيرة دول شنغن الأخرى.

المصدر: نوفوستي