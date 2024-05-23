ريابكوف: روسيا متمسّكة بالحفاظ على سلمية الفضاء

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تمسّك روسيا بالحفاظ على سلمية الفضاء، داعيا الدول الأخرى لأن تحذو حذوها في هذا الاتجاه.

إقرأ المزيد

وقال ريابكوف في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة "بريكس": "روسيا بصفتها عضوا في معاهدة الاستخدام السلمي للفضاء، تجدد دعوتها الجميع للحفاظ على سلمية الفضاء".

وأضاف: "نؤيد التنمية التدريجية لعلم الفضاء والتكنولوجيا والتعاون المتكافئ في بحوث الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية".

ورفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا مشروع قرار روسي يمنع سباق التسلح في الفضاء.

وصوتت لصالحه روسيا والصين والجزائر وغويانا والإكوادور وموزمبيق وسيراليون، وعارضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ومالطا، بينما امتنعت سويسرا عن التصويت، فيما تواصل دول الغرب اتهام روسيا "بعسكرة الفضاء ونشر أقمار صناعية هجومية هناك".

المصدر: نوفوستي