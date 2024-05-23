"أنا أسد".. الرئيس الأرجنتيني يغني خلال عرض كتابه (فيديو)

غنى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأحد الملاعب في بوينس آيرس أمام آلاف الأشخاص خلال عرض كتابه يوم أمس.

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واختار ميلي لهذا الحدث ملعب "لونا بارك" للفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية الذي يتسع لأكثر من 11 ألف شخص، فيما أكدت السلطات أنه لم يتم تخصيص أي أموال من الميزانية لهذا العرض.

ويحمل كتاب ميلي اسم "الرأسمالية والاشتراكية والفخ الكلاسيكي الجديد"، ويعكس وجهات نظر ميلي الرئيسية حول مبادئ وخصائص التنمية الاقتصادية.

وافتتح الرئيس الأرجنتيني الحدث بتقديم الأغنية الشهيرة التي كانت رمزا لحملته الانتخابية، لفرقة الروك الأرجنتينية "La Renga"، والتي تقول: "مرحبا بالجميع! أنا أسد، وحش يزأر في وسط الشارع. ركض الجميع دون أن يفهموا. عرض الذعر في وضح النهار. من فضلك لا تهرب مني. أنا ملك العالم المفقود. أنا الملك وسوف أدمرك. جميع المتواطئين هم من شهيتي. لا تهرب! تعالى إلي!".

Javier Milei salió al escenario del Luna Park y se puso a cantar su versión de "Panic Show" https://t.co/RVsH4PUCogpic.twitter.com/CS0gCf83Xt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 23, 2024

وبعد إعادة تفسير الأغنية بطريقته الخاصة، وعد ميلي بالتهام الطبقة السياسية في الأرجنتين، التي غالبا ما يستهدفها، ويشير إلى أنها المتسببة بانزلاق الاقتصاد الأرجنتيني وارتفاع التضخم.

#Argentina 🇦🇷



En vivo: El Presidente Javier Milei presenta su nuevo libro en el Luna Park.https://t.co/FXg7LJ7fa8pic.twitter.com/X5cPY60SLd — MARARENAS 𝕏 (@MARCIELOARENAS) May 23, 2024

ويقارن ميلي نفسه بالأسد، وتظهر صورة الحيوان على القمصان والبلوزات التي تباع في المناسبات التي يتم تنظيمها لدعم الرئيس. وقد عرضت أيضا للبيع أمس الأربعاء، عند إطلاق الكتاب.

🇦🇷 | AHORA: El presidente argentino Javier Milei presenta su libro en el Luna Park de Buenos Aires pic.twitter.com/vX890Pvrxs — Dan-i-El (@DanielJ23480098) May 23, 2024

في غضون ذلك، اتهم الصحفيون الليبرالي اليميني المتطرف بارتكاب سرقة أدبية في أجزاء من الكتاب، على الرغم من أن المتحدث باسمه مانويل أدورني، نفى تلك التقارير يوم الثلاثاء.

#Watch: General Ancap, the alter ego of President Javier Milei of Argentina, has garnered attention for its unconventional portrayal and provocative performances.



A viral video featuring Milei dressed as a superhero singing "La Traviata Economica," a parody of Giuseppe Verdi's… pic.twitter.com/4Vmvq978W9 — Mirror Now (@MirrorNow) May 13, 2024

المصدر: رويترز