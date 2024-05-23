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"أنا أسد".. الرئيس الأرجنتيني يغني خلال عرض كتابه (فيديو)

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الرئيس الأرجنتيني يغني في عرض كتابه الخاص
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غنى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأحد الملاعب في بوينس آيرس أمام آلاف الأشخاص خلال عرض كتابه يوم أمس.

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واختار ميلي لهذا الحدث ملعب "لونا بارك" للفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية الذي يتسع لأكثر من 11 ألف شخص، فيما أكدت السلطات أنه لم يتم تخصيص أي أموال من الميزانية لهذا العرض.

ويحمل كتاب ميلي اسم "الرأسمالية والاشتراكية والفخ الكلاسيكي الجديد"، ويعكس وجهات نظر ميلي الرئيسية حول مبادئ وخصائص التنمية الاقتصادية.

وافتتح الرئيس الأرجنتيني الحدث بتقديم الأغنية الشهيرة التي كانت رمزا لحملته الانتخابية، لفرقة الروك الأرجنتينية  "La Renga"، والتي تقول: "مرحبا بالجميع! أنا أسد، وحش يزأر في وسط الشارع. ركض الجميع دون أن يفهموا. عرض الذعر في وضح النهار. من فضلك لا تهرب مني. أنا ملك العالم المفقود. أنا الملك وسوف أدمرك. جميع المتواطئين هم من شهيتي. لا تهرب! تعالى إلي!".

وبعد إعادة تفسير الأغنية بطريقته الخاصة، وعد ميلي بالتهام الطبقة السياسية في الأرجنتين، التي غالبا ما يستهدفها، ويشير إلى أنها المتسببة بانزلاق الاقتصاد الأرجنتيني وارتفاع التضخم.

ويقارن ميلي نفسه بالأسد، وتظهر صورة الحيوان على القمصان والبلوزات التي تباع في المناسبات التي يتم تنظيمها لدعم الرئيس. وقد عرضت أيضا للبيع أمس الأربعاء، عند إطلاق الكتاب.

في غضون ذلك، اتهم الصحفيون الليبرالي اليميني المتطرف بارتكاب سرقة أدبية في أجزاء من الكتاب، على الرغم من أن المتحدث باسمه مانويل أدورني، نفى تلك التقارير يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

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