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للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)

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للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)
بن غفير يقتحم ساحات الأقصى
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للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، برفقة وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.

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وأظهرت الصور، بن غفير داخل ساحات الحرم القدسي.

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)
وسائل إعلام
للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)
وسائل إعلام

وتزامن اقتحام بن غفير، مع إعلان 3 دول أوروبية جديدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي النرويج وإسبانيا وإيرلندا، لتضاف إلى بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.

وإثر ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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