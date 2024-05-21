لابيد: وزير الاتصالات شلومو كارهي هددني بإسكات صوتي بعدما جعل رائحة إسرائيل كريهة في العالم

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن وزير الاتصالات شلومو كارهي هدده بإرسال محققين لإسكات صوته بعد أن انتقد قرار حكومة نتنياهو مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف لابيد في تدوينة على منصة "X" مساء الثلاثاء: "بعد أن جعل رائحة إسرائيل تفوح كريهة في العالم.. يهددني الوزير كارهي بأنه سيرسل لي مفتشين، كما هو الحال في أحلك الأنظمة حيث يرسل الوزراء أشخاصا لإسكات رأس المعارضة".

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: "لن ينجح الأمر.. لن يسكتونا".

אחרי שסיים להבאיש את ריחה של ישראל בעולם, השר קרעי מאיים עלי שישלח לי פקחים, כמו במשטרים הכי אפלים שבהם שרים שולחים אנשים לסתום את הפה לראש האופוזיציה.



לא יילך לו, הם לא ישתיקו אותנו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 21, 2024

وهدد وزير الاتصالات شلومو كارهي زعيم المعارضة قائلا: "بالمناسبة، حتى إذا قررت أن تصبح مستقلا وتعمل لقناة "إرهابية" تعرض حياة مقاتلينا للخطر وتنقل لهم مواقع قواتنا باستخدام كاميرتك، سأضمن أن مفتشي وزارة الاتصالات سيأتون إليك".

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وأضاف: "سنواصل التحرك بشكل حاسم ضد أي شخص يحاول الإضرار بجنودنا وأمن البلاد، حتى لو لم يعجبك ذلك".

وجاء تهديد الوزير عقب انتقاد زعيم المعارضة الإسرائيلية لقرار الحكومة مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حيث وصفه بـ"العمل الجنوني"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "أصيبت بالجنون".

وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية يوم الثلاثاء أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت كانت قناة "الجزيرة" تستخدم بثها".

وشجبت "أسوشيتد برس" إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها" معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على "إعادة المعدات وتمكينها من البث المباشر لتوفير خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن "مسؤولين استولوا على كاميرا ومعداتها جنوب إسرائيل واتهموها بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية