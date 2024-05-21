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"مراسلون بلا حدود" تستنكر "الرقابة الشنيعة" بعد قطع إسرائيل تغطية "أسوشيتد برس" المباشرة لغزة

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AP
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نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" يوم الثلاثاء بقرار السلطات الإسرائيلية قطع التغطية المباشرة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية لقطاع غزة ووصفته بأنه "رقابة شنيعة".

وكتبت المنظمة على منصة "إكس": "تدين المنظمة مصادرة كاميرا وكالة الأنباء وقطع التغطية المباشرة لمشاهد من غزة بذريعة تسليم هذه الصور لقناة الجزيرة القطرية التي حظرتها إسرائيل وأغلقتها في 5 مايو".

AP

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب إسرائيل لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور".

AP

وشجبت "أسوشيتد برس" إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها"، معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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