نفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجود حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون نهج بروكسل مختلفا عن نهج الولايات المتحدة.

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وقالت فون دير لاين: "لنفترض إننا نشارك حلفاءنا الأمريكيين بعض مخاوفهم، لكن نهجنا مختلف، لقد طبق الأمريكيون للتو تعريفات جمركية شاملة. نريد المنافسة، ونريد التجارة معا، ولكننا نريدها أن تكون عادلة ووفقا لقواعد واضحة".

ومع ذلك، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء إفراط الصين في إنتاج "المنتجات الرخيصة" التي تغرق السوق الأوروبية، فضلا عن مشاكل شركات الاتحاد الأوروبي مع الوصول إلى السوق الصينية "بشروط عادلة".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن زيادة الرسوم على بطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوئية وأشباه الموصلات والألمنيوم ورافعات الموانئ والسيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ومن المقرر زيادة التعريفة الجمركية من 25% إلى 100%.

وفي وقت سابق، أكد الخبير سيرغي روزينكو أن الاتحاد الأوروبي أكبر خاسر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، حيث سيخنق هذا الحظر الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.

المصدر: فايننشال تايمز