أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في حديث مع مراسل تاس، على ضرورة إدانة رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف بوشيلين، أثناء زيارته لمعرض الغنائم من المعدات العسكرية الغربية في تل بوكلونايا بموسكو: "لا يوجد لدى سكان دونباس أي شك في أنه يجب إدانة زيلينسكي لأنه مجرم حرب".

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وشدد رئيس جمهورية دونيتسك، على أن زيلينسكي بالذات يصدر الأوامر الإجرامية، وهو الذي اتخذ مواقف تعرض سكان دونباس والأراضي المتبقية من أوكرانيا لمخاطر جسيمة.

وأكد بوشيلين أن أوكرانيا فقدت شرعيتها كدولة في عام 2014. ولذلك كان موضوع شرعية الرؤساء الأوكرانيين، يتمتع بأهمية خاصة على مدى السنوات العشر الماضية.

في وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن فلاديمير زيلينسكي، باعتباره رئيس نظام معاد، يعد هدفا عسكريا مشروعا لروسيا، بغض النظر عن مسألة شرعيته بعد إلغاء الانتخابات.

وشدد مدفيديف على أنه يجب القبض على زيلينسكي ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الروس والأوكرانيين، أو تصفيته.

ونوه مدفيديف بأن زيلينسكي، يعتبر بعد إلغاء الانتخابات، مغتصبا للسلطة في البلاد.

المصدر: تاس