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نائب أمريكي يدين شطب كوبا من قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب ضد الإرهاب

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نائب أمريكي يدين شطب كوبا من قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب ضد الإرهاب
AP J. Scott Applewhite
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انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشطب كوبا من قائمة الدول التي لا تتعاون في الحرب ضد الإرهاب.

وقال ماكول إن قرار إدارة بايدن فيما يتعلق "بالديكتاتورية الكوبية الشيوعية لا يكافئ نظاما معاديا فحسب، بل يشجع أيضا خصومنا الآخرين".

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وكما أشار رئيس اللجنة، الذي أيده زميله عضو الحزب الجمهوري مارك جرين إلى أنه خلال العام الماضي تم اكتشاف أن السلطات الكوبية تتجسس على ممثلي الحكومة الأمريكية "على أعلى مستوى"، مسهلة الأنشطة الاستخباراتية الصينية. فضلا عن دعم روسيا في النزاع الأوكراني.

وأضاف: "فقط إدارة بعيدة تماما عن الواقع يمكنها أن تقرر أن مثل هذا النظام القاسي والمناهض لأمريكا والاستبدادي يدعم الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب العالمي".

المصدر: "نوفوستي"

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