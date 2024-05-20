 
مباشر

موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية

أخبار العالم

موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية
Sputnik SERGEI GUNEYEV
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkuq

دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتخلي عن "النهج الهدام" في هذا المجال.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، يوم الاثنين، إن "روسيا الاتحادية تدعو واشنطن لمواصلة التمسك بالتزاماتها في مجال حظر التجارب النووية، وكذلك التخلي عن النهج الهدام بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على المعاهدة".

إقرأ المزيد
إدارة الأمن النووي الأمريكية تجري تجربة دون الحرجة في ولاية نيفادا
إدارة الأمن النووي الأمريكية تجري تجربة دون الحرجة في ولاية نيفادا

وجاء ذلك تعليقا على التجارب الأخيرة التي أجرتها إدارة الأمن النووية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في ولاية نيفادا مؤخرا.

وأعلن الإدارة يوم الجمعة الماضي، أنها أجرت في 14 مايو الجاري تجربة تحت الحرجة، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارب لا تعتبر انتهاكا لنظام حظر التجارب النووية وتتوافق مع معايير معاهدة الحظر الشامل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا