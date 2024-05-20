موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية

دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتخلي عن "النهج الهدام" في هذا المجال.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، يوم الاثنين، إن "روسيا الاتحادية تدعو واشنطن لمواصلة التمسك بالتزاماتها في مجال حظر التجارب النووية، وكذلك التخلي عن النهج الهدام بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على المعاهدة".

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وجاء ذلك تعليقا على التجارب الأخيرة التي أجرتها إدارة الأمن النووية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في ولاية نيفادا مؤخرا.

وأعلن الإدارة يوم الجمعة الماضي، أنها أجرت في 14 مايو الجاري تجربة تحت الحرجة، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارب لا تعتبر انتهاكا لنظام حظر التجارب النووية وتتوافق مع معايير معاهدة الحظر الشامل.

المصدر: RT