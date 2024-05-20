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البنتاغون: واشنطن قد تعيد مدربيها العسكريين إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

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البنتاغون: واشنطن قد تعيد مدربيها العسكريين إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
Gettyimages.ru
جنود أمريكيون
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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون إن واشنطن ترى من الممكن إعادة "المدربين العسكريين" إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع مؤكدا عدم وجود مثل هذه الخطط حاليا.

وقال براون خلال مؤتمر صحفي: "عمل أفراد الجيش الأمريكي هناك وقاموا بتدريب الأوكرانيين حتى فبراير 2022، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك... عندما ينتهي الصراع، أفترض أننا سنكون قادرين على إعادة المدربين".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ليس لديها خطط في الوقت الحالي لإعادة هؤلاء المدربين إلى أوكرانيا".

وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ قد أعلنت أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط في هذه المرحلة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي إن واشنطن تقوم حاليا بتدريب عسكريين من القوات الأوكرانية في مجالات مختلفة، بمن فيهم الطيارون، لكن الإدارة العسكرية لا تخطط لإرسال مدربين إلى هذا البلد.

المصدر: نوفوستي

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