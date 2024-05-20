مصدر مقرب من نتنياهو: إصدار الجنائية مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله الاثنين، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، بينما أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مدعي عام الجنائية الدولية إن من التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت، التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب، وهناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين.

وتابع خان أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا، مشددا على أنه من المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات لتخويف للمحكمة.

وفي هذا السياق قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن بيان المدعي العام في لاهاي يساوي نتنياهو وغالانت بقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحا، بدوره اعتبر الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس أن "وضع قادة دولة تخوض معركة دفاع عن مواطنيها على قدر المساواة مع إرهابيين هو عمى أخلاقي".

المصدر: وكالات